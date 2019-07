La vidéo - entrecoupée de séquences de répétitions - promeut le plan nutritionnel de 22 jours uniquement à base de plante, sans alcool, sans glucide, et sans sucre que la star a fait pendant 44 jours juste avant sa performance historique. Le programme créé par l’entraîneur de Bey, Marco Borges, et en vente pour 14 $ américains par mois ou 99 $ américains à l’année, donnerait «plus d’énergie» et a permis à la star «de se sentir confortable dans son corps».

Dans la version longue du spectacle «Homecoming» diffusée sur Netflix, on entend pourtant Beyoncé lourdement soupirer en disant «J’ai faim». Après la diffusion, elle avait tenu à préciser : «Je me suis définitivement poussée plus loin que je pensais en être capable, et j’ai appris une leçon très importante: je ne pousserai jamais, jamais encore, ma personne aussi loin.» La vidéo promotionnelle est pourtant sortie la semaine dernière.

Les fans de la chanteuse disent avoir été surpris par cette vidéo alors que leur idole fait la promotion d’une image positive et diversifiée du corps depuis des années. La journaliste Joelle Tomlinson a entre autres écrit: