Gareth Cattermole via Getty Images Beyoncé a également lancé l'initiative Black Parade Route

À point nommé. La chanteuse Beyoncé a dévoilé ce vendredi 19 juin dans la soirée un morceau inédit intitulé Black Parade. D’ores et déjà disponible sur les plateformes habituelles, la chanson fait écho à la situation actuelle aux États-Unis et aux nombreuses manifestations contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd.

Le morceau a d’ailleurs été dévoilé lors du Juneteenth, qui célèbre l’abolition de l’esclavage outre-Atlantique. Cette journée concerne tout particulièrement le Texas, d’où est originaire Beyoncé. «Besoin de paix et de réparation pour mon peuple», chante ainsi la star.

Le morceau a été dévoilé quelques heures après que Beyoncé a annoncé le lancement de l’initiative Black Parade Route qui doit permettre de soutenir les commerçants noirs. «Être noir est votre activisme. L’excellence noire est une forme de protestation. La joie noire est votre droit», écrit ainsi la chanteuse sur son site internet.

Après la mort de George Floyd, Beyoncé avait pris la parole dans une vidéo postée sur Instagram, demandant notamment à ce que justice soit faite. «Nous sommes brisés et dégoûtés. Nous ne pouvons pas normaliser cette douleur. Je ne parle pas seulement aux gens de couleur. Si vous êtes blanc, noir, brun de peau ou quoi que ce soit entre les deux, je suis sûre que vous vous sentez désespéré par le racisme qui sévit en Amérique en ce moment», déclarait-elle.