Beyoncé reprend une chanson de Disney en hommage aux soignants

Ce jeudi 16 avril, au cours du “Disney Family singalong”, un concert de morceaux Disney interprétés par des célébrités depuis leur domicile et diffusé sur la chaîne ABC, Beyoncé a rendu hommage au personnel soignant en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne cet article.

“Je voudrais dédier ce morceau à tout le personnel soignant à travers le monde qui travaille dur pour assurer notre sécurité”, a déclaré la chanteuse avant de commencer à interpréter le morceau “When You Wish Upon A Star” que l’on retrouve dans le dessin animé “Pinocchio”.

À la fin de la vidéo, la chanteuse américaine a demandé à toutes les familles de rester chez elles. “S’il vous plaît, restez en famille, restez en sécurité. Nous allons en finir, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse”, a-t-elle dit.

Disney Family Singalong

Alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages aux États-Unis, ABC a tenté d’apporter un peu de la magie de Disney à travers ce spectacle télévisé diffusé en direct. Plusieurs célébrités, confinées, ont participé.

Hormis Beyoncé, Ariana Grande s’est notamment lancée sur “I Won’t say I am in love” tiré de “Hercule” et Christina Aguilera a interprété “Can You Feel the Love Tonight” du “Roi Lion”. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la fondation Feeding America, un réseau national de banques alimentaires pour les démunis.