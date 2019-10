Bernier dénonce une campagne contre lui comme une atteinte à la démocratie

Le chef et fondateur du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, se dit «abasourdi et choqué» dans la foulée de révélations selon lesquelles les conservateurs seraient derrière une campagne pour le discréditer et le tenir à l’écart des débats des chefs.

«C’est une atteinte à l’intégrité de notre processus démocratique», a-t-il dénoncé lors d’une conférence de presse samedi après-midi en Beauce, ajoutant qu’il a formulé une plainte au Commissaire aux élections fédérales contre le Parti conservateur et l’ancien stratège libéral Warren Kinsella.

Le quotidien The Globe and Mail a été le premier à rapporter vendredi que la firme de consultants en communications politiques de Warren Kinsella, Daisy Group, a élaboré un plan pour dépeindre les partisans du PPC comme racistes - avec le Parti conservateur du Canada comme client.

Cette «campagne de salissage» devait surtout se dérouler sur les médias sociaux.

Selon The Globe and Mail, un document du groupe Daisy indique que «les objectifs de cette campagne étaient de placer Maxime Bernier et le PPC sur la défensive et de travailler pour tenter de faire en sorte que Maxime Bernier et le PPC ne soient pas inclus dans les débats de chefs. Si elle ne réussit pas à bloquer sa participation, Daisy veillera à ce que Bernier et son parti soient affaiblis au point d’être inefficaces.»