WASHINGTON — Elizabeth Warren, sénatrice progressiste du Massachusetts, a déclaré lundi que son collègue, le candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders, lui avait dit qu’il ne pensait pas qu’une femme pourrait devenir présidente des États-Unis lors d’une réunion privée entre les deux en 2018.

Elizabeth Warren a déclaré dans un communiqué que lors d’une réunion de deux heures au cours de laquelle les deux candidats discutaient des élections de 2020, «parmi les sujets abordés figurait l’hypothèse que les démocrates désignent une candidate». «Je pensais qu’une femme pouvait gagner; il n’était pas d’accord», a-t-elle soutenu.

«Je n’ai aucun intérêt à discuter davantage de cette réunion privée parce que Bernie et moi avons beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare», a poursuivi Elizabeth Warren.

«Je suis dans cette course pour parler de ce qui est cassé dans ce pays et comment le réparer — et c’est ce que je vais continuer à faire. Je sais que Bernie est dans la course pour la même raison. Nous sommes amis et alliés dans ce combat depuis longtemps, et je ne doute pas que nous continuerons à travailler ensemble pour vaincre Donald Trump et mettre notre gouvernement au service du peuple.»