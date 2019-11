Bernard Landry aura un barrage hydroélectrique à son nom

Jean-Philippe DUMAS/PONOPRESSE via Getty Images

Jean-Philippe DUMAS/PONOPRESSE via Getty Images Photo de Bernard Landry (8 mars 2001)

Cette annonce a été faite au siège social d’ Hydro-Québec , lundi matin, à Montréal, en présence de la veuve de Bernard Landry, Chantal Renaud-Landry, et de ses enfants, Pascale, Julie-Anne et Philippe Landry.

L’hommage à M. Landry ne s’arrête pas seulement au barrage et à la centrale. Le réservoir qui permet de fournir l’eau pour les alimenter portera le nom de réservoir de la Paix des Braves. En 2002, la Nation crie et le gouvernement péquiste de M. Landry avaient conclu cette entente. La ratification avait permis de construire le projet hydroélectrique Eastmain-Rupert, près de la baie James.

Le gouvernement caquiste a rendu hommage à Bernard Landry en renommant le barrage de l’Eastmain-1 et la centrale hydroélectrique de l’Eastmain-1-A à la mémoire de l’ancien premier ministre.

Paul Chiasson/La Presse canadienne Chantal Renaud-Landry, Eric Martel, François Legault, Abel Bosum et Ted Moses étaient tous présents pour l'annonce.

«Le courage et la compassion de Bernard Landry sont grandement admirés par la Nation crie. Ce que nous vivons, aujourd’hui, à Eeyou Istchee Baie-James, est la preuve que le premier ministre Landry était également un visionnaire», a déclaré par communiqué Abel Bosum, grand chef du Grand Conseil des Cris.

«Quand une nation perd un personnage de l’envergure de Bernard Landry, on a le devoir de lui rendre hommage, a affirmé le premier ministre François Legault. Combinant le développement économique, culturel, social et environnemental, ces désignations sont à l’image des ambitions de Bernard Landry pour le Québec. Le premier ministre Landry va rester pour moi un modèle et une source d’inspiration.»

Le gouvernement Legault a aussi annoncé que Bernard Landry avait été désigné comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.