Quoi de plus réconfortant, quand on est jeune et malade, que de se réfugier dans son lit et de se faire chanter une berceuse par ses parents... Mais pour de nombreux petits patients de l’Hôpital de Montréal pour enfants, ce n’est tout simplement pas possible. L’hôpital a donc confié cette importante tâche de les réconforter avant l’heure du dodo à Charlotte Cardin, Ludovick Bourgeois, Matt Holubowski et Alex Nevsky, pour les soirs où leurs parents ne peuvent pas les border.

Les quatre artistes ont généreusement accepté de retravailler une de leurs chansons et de tourner une vidéo avec un enfant de l’hôpital.

C’est Charlotte Cardin qui lance le bal, cette semaine, avec une nouvelle version de Faufile, tout en douceur. Les autres berceuses seront lancées les mardis, au cours des trois prochaines semaines.