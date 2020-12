Benoît Brière offre une désopilante version des points de presse du gouvernement

Rien de tel qu’un peu d’humour en cette fin d’année sans pareille.

Si Marc Labrèche nous avait déjà présenté en septembre une hilarante parodie du trio Legault-Arruda-McCann, Benoît Brière offre maintenant sa propre version des points de presse du gouvernement.

Porté par les textes d’Yvon Landry et de Daniel Lemire, le comédien incarne le premier ministre communiquant les dernières informations à propos de la pandémie, non sans ponctuer le tout de nombreux lapsus et jeux de mots savoureux.

«Malades et messieurs... mesdames et messieurs», débute-t-il en butant sur les mots. «Nous, à la COVID parlementaire... Colline parlementaire! Notre priorité, c’est la sécurité tu tousses et chacun... de tous et chacun».

Il poursuit en affirmant n’avoir pas ménagé les efforts pour faire face à la pandémie de «macarena... de corona-virus!»

Benoît Brière rappelle également les mesures sanitaires à respecter: «un, il faut mettre un casque dedans la douche... un masque devant sa bouche! Aussi, se laver le moine... se laver les mains très souvent avec des savants très infectés... Du savon désinfectant! Ou encore du purin... du Purell!»

De plus en plus nerveux, il mentionne qu’on doit aussi pratiquer «les dix danses sociales (la distanciation sociale) et «ne pas ressembler à une croupe de singe... ne pas se rassembler en un groupe de cinq et plus.»

Plein d’espoir, il termine son point de presse en affirmant «qu’il y a moules de masques... qu’au mois de mars, au plus tard, on pourra enfin, comme avant, tous s’essayer dans nos bars...» (se serrer dans nos bras).

«On l’a dit et on le répète: ça m’a bien mêlé… Ça va bien aller», conclut-il, soulagé.

Voyez la vidéo complète ci-dessous: