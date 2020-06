Des bénéficiaires de la PCU auraient pu s'en passer, indique une étude

L’équipe de M. Michaud a mené son enquête en ligne auprès d’un échantillon aléatoire, mais non probabiliste de 3009 répondants québécois âgés de 25 à 64 ans, entre le 8 et le 20 mai 2020. Les résultats ont été pondérés à l’aide du Recensement de 2016 de Statistique Canada.

Cela étant dit, les travaux de M. Michaud et de ses collègues tracent deux pistes qui pourraient être explorées dans l’éventualité où la PCU serait reconduite, à commencer par un rapprochement avec le fonctionnement du système d’assurance-emploi.

«Le système d’assurance-emploi réduit la prestation en fonction des revenus d’emploi d’une manière qui ne décourage pas trop le travail, a rappelé M. Michaud. On pense que calquer les critères de l’assurance-emploi sur la PCU devrait aider à mieux cibler et diminuer le coût de la mesure.»

Il suggère aussi d’examiner des mesures d’incitation à l’intention de ceux qui voudraient et pourraient piger dans leur REER pour subvenir à leurs besoins.

«Soit libre d’impôt, ce qui est quelque chose qu’on a jamais fait historiquement, ou de le faire sous la forme de quelque chose comme le Régime d’accès à la propriété, où on permet aux gens de sortir un certain montant, mais ensuite ils doivent le rembourser sur quelques années», a précisé M. Michaud.

Ces mesures complémentaires, croit-il, pourraient cibler aussi bien «les gens à plus faible revenu qui ont besoin (de la PCU) et les gens qui ont des revenus plus substantiels et qui pourraient peut-être vouloir utiliser ces autres autres mécanismes-là».