Bella Thorne publie des photos nues pour déjouer des pirates

Pas question que l’actrice américaine Bella Thorne se fasse intimider. Alors qu’un pirate informatique la menaçait de dévoiler des clichés de sa poitrine nue, elle a elle-même tout balancé sur les réseaux sociaux pour «reprendre le pouvoir».

«Durant les 24 dernières heures, j’ai été menacée à cause de mes propres photos nues, a-t-elle écrit sur Twitter en partageant des captures d’écran des messages du pirate incluant photos et vidéos révélatrices. Je me sens sale. Je me sens observée, je sens que quelqu’un m’a enlevé quelque chose que je voulais partager avec une personne spéciale.»

Les nombreuses images montrent les seins percés et le corps nu de l’actrice de 21 ans, connue pour ses rôles dans Famous in Love et Duff.

Le vol d’images aurait eu lieu jeudi après que le compte Twitter de Bella ait été piraté.