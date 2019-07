Bell met la main sur V

Roberto Machado Noa via Getty Images

Déjà bien présent dans le paysage télévisuel au Québec, le conglomérat Bell a annoncé mercredi l’acquisition de la chaîne généraliste francophone V auprès du Groupe V Média pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

La transaction, qui sera assurément scrutée à la loupe par les autorités réglementaires fédérales, ainsi que le service de vidéo sur demande Noovo.ca. Groupe V Média conservera les chaînes spécialisées Max et Elle Fictions.

Groupe V Média est contrôlé par la famille Rémillard, qui avait mis la main sur la chaîne généraliste en 2008 alors qu’elle portait le nom de TQS.

En 2014, l’entreprise avait accueilli trois partenaires au sein de son actionnariat, soit Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, qui avaient acquis ensemble une participation totalisant 45 pour cent.

À ce moment, le propriétaire de V avait annoncé l’acquisition des chaînes spécialisées MusiquePlus et MusiMax auprès de Bell Média.

Bell, qui détient notamment le Réseau des sports, Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop, s’est félicité, dans un communiqué, de l’ajout d’une généraliste francophone dans son portefeuille.

“Malgré les défis de notre industrie, nous sommes heureux d’offrir de nouvelles opportunités à la chaîne V grâce aux conseils et à l’expertise de nos équipes de direction, de programmation et de production engagées et expérimentées basées à Montréal”, a souligné la présidente, Bell Média, Québec, Karine Moses.

De son côté, le président et fondateur de Groupe V Média, Maxime Rémillard, s’est dit “fier” d’avoir trouvé un acquéreur pour V alors qu’il est de “plus en plus difficile d’assurer la pérennité d’une chaîne généraliste au sein d’un groupe non intégré”.

Bell Média détient également la chaîne anglophone CTV Montréal et se présente comme le “plus important radiodiffuseur du Québec avec 25 stations dans 14 collectivités”.