Un jeune bègue vole la vedette lors de la convention démocrate

Brayden Harrington, un garçon de 13 ans, a offert au candidat démocrate Joe Biden son soutien sans réserve, jeudi soir, alors qu’il s’adressait à la nation lors de la convention nationale démocrate virtuelle.

Il s’avère que Brayden et Biden sont tous les deux bègues, et Biden a rencontré l’adolescent pour parler de ce trouble plus tôt cette année dans le New Hampshire.

«C’était vraiment incroyable de voir quelqu’un comme moi devenir vice-président», a déclaré Brayden, faisant référence au poste de Biden dans l’administration du président Barack Obama.

