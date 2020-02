La bande-dessinée propose «quelques pistes pour comprendre» pourquoi des membres des Premières Nations bloquent des chemins de fer, notamment à Kahnawake et à Tyendinaga, près de Belleville en Ontario.

«Obsédée» par la crise qui se déroule à travers le Canada depuis plus de deux semaines, l’illustratrice qui se décrit sur son site web comme une «militante dans l’âme» a dit souhaiter «ajouter [s]a voix afin d’essayer d’y voir un peu plus clair à travers le brouhaha ambiant».

«L’accent est beaucoup mis sur les pertes économiques et les pénuries de ketchup. Et c’est vrai qu’il y a des conséquences importantes aux blocus, mais je trouve qu’il manque une vue d’ensemble», a-t-elle affirmé en entrevue avec le HuffPost Québec.

Et il semble qu’elle était loin d’être la seule. En moins de 24 heures, sa bande dessinée a été partagée plus de 8500 fois et a reçu des centaines de commentaires sur Facebook.

L’illustratrice, qui a aussi travaillé dans le domaine du documentaire, dit apprécier le côté narratif de la bande dessinée.

«Dans une époque instantanée où tout doit aller vite, on n’a pas toujours le goût de lire des longs articles. La bédé, ça permet de vulgariser en un coup d’oeil et de donner une porte d’entrée vers un sujet», explique-t-elle.

Elle aimerait se consacrer davantage à la «vulgarisation graphique», un médium «qui a beaucoup d’avenir».

Sa bande dessinée est présentement en cours de traduction et devrait aussi être disponible en anglais au cours des prochains jours.