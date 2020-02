10 produits pour un visage éclatant même en hiver

Caroline Tompkins / Refinery29 for Getty Images via Getty Images

Au tournant de l’hiver, notre visage tombe en dormance. Pour le ranimer, on vous propose une routine en 10 étapes avec 10 produits. Cinq soins de la peau pour activer l’éclat, puis cinq produits de beauté pour l’auréoler de la parfaite brillance. À vous le look santé!

SOINS DE LA PEAU

Courtoisie

BRUME : Toleriane Ultra 8 - La Roche-Posay

Pendant la saison des extrêmes de température, où on passe du blizzard au chauffage intense, notre peau frôle souvent la sécheresse. On ajoute un produit dans notre routine : la brume hydratante. La nouvelle formule de La Roche-Posay, sans alcool ni fragrance et enrichie d’ingrédients apaisants et antioxydants est plus hydratante qu’une crème. On adopte!

Courtoisie

SÉRUM : Sérum défense énergisant repulpant A-Oxitive - Eau Thermale Avène

Ce sérum tout léger est un baume à toutes les agressions qu’on fait subir à notre peau durant la saison froide. Grâce à un puissant amalgame d’antioxydant et une concentration en vitamines C et E, notre peau retrouve sa lueur des beaux jours.

Courtoisie

HYDRATANT : Triple Lipid Restore 2:4:2 - Skin ceuticals

Cette crème anti-âge nous fait faire un bond dans le temps. Pas parce qu’elle exfolie chimiquement le derme, mais parce qu’elle rétablit la parfaite concentration en lipides permettant à la peau de s’autorégénérer de façon naturelle et surtout en douceur. Pour être exacte, sa concentration est similaire à celle que l’on trouve dans l’épiderme d’un jeune adulte, soit 2 % de céramides pures, 4 % de cholestérol naturel et 2 % d’acides gras. Et malgré sa forte concentration en gras, elle ne laisse pas la peau luisante ni collante. Elle pénètre rapidement, rafraîchissant instantanément le minois. On la conseille pour combattre le vieillissement prématuré, car elle améliore nettement l’élasticité de la peau, mais pas nécessairement pour les peaux matures.

Facebook/Kiehl's

CONTOUR DES YEUX : Soin yeux à l’avocat - Kiehl’s

Enveloppez vos clignotants de ce baume velouté et aérien enrichi d’huile d’avocat et de beurre de karité. Une toute petite quantité suffit pour illuminer le regard et prévenir l’apparition des ridules.

64$ pour 28g - Disponible chez Sephora et La Baie

Facebook/Fresh

MASQUE : Hydratant de nuit double action - Fresh

Ce masque en deux phases donne l’impression de tremper son minois dans un champ de rose sur lequel viendrait de s’installer la rosée. L’intense sensation de fraîcheur qu’il procure dès l’application vaut à elle seule la dépense. On le pose avant le dodo et on se réveille… frais comme une rose, la peau souple et repulpée.

BEAUTÉ

Courtoisie

AUTOBRONZANT : Sérum Tan Flash - Karine Joncas

Vous savez, ce hâle doré et naturel que vous aviez au retour de vos dernières vacances? Eh bien, retrouvez-le avec l’une des dernières innovations de la spécialiste québécoise du derme-cosmétique Karine Joncas, le sérum Tan Flash, un autobronzant 3 en 1. Il hydrate et repulpe grâce à sa formule chargée en acide hyaluronique et en extrait de thé noir, puis il colore la peau en douceur. On adore sa formule liquide entre l’huile et le tonique qui pénètre instantanément dans l’épiderme. Pour un hâle très léger, on le mêle à notre crème hydratante.

Courtoisie

FOND DE TEINT : Water Blend - Make Up For Ever

Pour un max de brillance, on range nos fonds de teint en crème ou poudre puis on préfère les compositions à base d’eau, comme celui de Make Up For Ever en gel liquide qui offre une couvrance légère, mais surtout très naturelle, qui adhère bien à la peau. Pourquoi si léger? Parce qu’il est composé à 80% d’eau. Il est rapidement devenu notre fond de teint favori à l’année.

Facebook/Fenty Beauty

ANTICERNE : Retouche instantanée Pro Filt’r - Fenty

Disponible dans une kyrielle presque infinie de nuances, 50 pour être exact, cet anticerne liquide camoufle tout sur son passage. Assez riche, il offre une couvrance soutenue et matte qui tient une bonne partie de la journée sans sécher et croûter. Nos cernes mauves - gracieuseté de l’hiver pénible - disparaissent après application, donnant l’impression qu’on est plus frais et dispo que jamais.

Courtoisie

POUDRE ILLUMINATRICE : Poudre banane - Dermablend

Wow! Alléluia! (Amen?) Cette poudre perfectrice de teint est rapidement devenue LE produit favori de notre trousse beauté. Parce qu’elle est supra légère, fixe le maquillage, camoufle les imperfections, illumine et réchauffe le teint en plus de convenir à toutes les carnations. Oui, oui, elle est universelle! Autre plus : elle ne se transfère pas sur les vêtements. Pas de cols beiges à l’horizon!

Courtoisie Beauté

POUDRE BRONZANTE : Duo contour bronze et éclat Filmstar - Charlotte Tilbury