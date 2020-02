5 gadgets beauté dont on ne se passe plus

Investir dans les bons produits de beauté est une chose. Mais que faut-il donc faire pour atteindre le fameux éclat des célébrités? La réponse : décupler l’effet de nos petits pots avec des gadgets beauté ingénieux. Voici nos cinq favoris.

Elizabeth Grant

On vous dit souvent de tapoter le contour des yeux lorsque vous appliquez votre soin préféré afin de mieux le faire pénétrer et de stimuler la circulation sanguine souvent déficiente dans cette zone fragile. Le masseur de la compagnie canadienne Elizabeth Grant, qui s’active au contact de la peau, remplace les doigts avec la force et la vibration optimale pour réduire l’apparence des poches et des ridules. Pratique et confortable!

Foreo

Quoi demander de mieux qu’un nettoyage en profondeur, mais doux pour la peau? Faite en silicone, la brosse Foreo vient chatouiller l’épiderme avec ses vibrations soniques pour la débarrasser de toutes les impuretés. Elle est supra simple à utiliser, convient à tous les types de peau comme elle n’est vraiment pas abrasive, résiste à l’eau donc se nettoie facilement après usage, et permet d’enrayer l’utilisation de tampons démaquillants.

ElleRCosmétiques

Il a des airs de jouet sexuel, mais c’est plutôt un bel outil confort pour le visage et le corps. Sa forme en Y permet à la peau de se soulever au passage du rouleau, favorisant la pénétration des produits hydratants, et la circulation sanguine. À force de l’utiliser, l’épiderme se raffermit et gagne en élasticité. Il peut aussi aider à réduire l’apparence de la cellulite lorsqu’on l’emploie sur nos courbes. L’effet massant est très agréable, vous verrez!

Rouleau de jade double action - Province Apothecary

Province + Apothecary

Offrez-vous un drainage lymphatique manuel avec le rouleau de Province Apothecary qui sauve une mine défraichie en moins deux. En le roulant sur la peau, on stimule la circulation sanguine, permettant au visage de se raffermir, de se tonifier et de retrouver son éclat, en effaçant les ridules et les traces de fatigue sur son passage. Le tout sans endommager la peau!

Bandes blanchissantes Whitestripes avec lumière - Crest

Crest

Parce qu’on ne veut surtout pas retenir un sourire et que des dents blanches ça illumine un visage, on se tourne vers la formule de blanchiment la plus efficace de Crest: la technologie avec la lumière bleue. On utilise les mêmes bandes blanchissantes de la marque (qui adhèrent d’ailleurs super bien aux dents) pendant une heure, puis on vient doubler l’action avec l’outil lumineux pour effacer les taches. Le traitement - pendant lequel aucun inconfort n’a été ressenti - ne dure que 10 jours et Crest affirme que les résultats sont visibles jusqu’à 36 mois (à condition de faire attention bien sûr).