g-stockstudio via Getty Images

Besoin de renouveler votre routine beauté? Pigez dans cette sélection de nouveaux produits qui nous ont conquis cette année.

SOINS DE LA PEAU

Double Crème éclaircissante C-Rush - Ole Henriksen

Ole Henriksen

Cette nouvelle formule enrichie de trois sources de vitamine C permet de briller toute la journée. Elle illumine le teint et détend les traits en l’hydratant en profondeur, grâce notamment au beurre de karité. On adore sa texture veloutée.

IDC Dermo Ultime Jour

IDC

À bas l’apparition de nouvelles rides avec ce nouveau soin de jour de la gamme Ultime de la Québécoise IDC. Enrichi de micro particules d’acide hyaluronique, de Sytenol A (un extrait naturel anti-âge imitant le rétinol) et de vitamine B3, il hydrate et retient l’hydratation dans la peau, lui permettant de garder son élasticité et son éclat. Après quelques semaines d’utilisation, la peau est en effet raffermie, donc les traits mieux définis. Pas étonnant, le produit contient 45% d’ingrédients cosmétiques. Définitivement un must!

Gel-crème frais au matcha - Teaology

Teaology

Coup de fraîcheur instantané avec ce nouveau soin riche en antioxydants. Grâce à sa texture ultra légère, il fond dans la peau aussitôt qu’il touche l’épiderme et garde notre peau gorgée d’eau pour au moins 24h. Juste pour ça, on est comblé.

Crème S.O.S Hydratation Intense - Caudalie

Caudalie/Facebook

Votre peau a désespérément besoin d’un boost d’hydratation? Optez pour le nouveau soin de Caudalie enrichi d’huile de squalane et de polyphénols de pépins de raisin, des antioxydants brevetés par la maison française. Sa formule étant plutôt grasse, on la garde pour les zones les plus sèches. La peau s’adoucira, retrouvera son éclat, et les rougeurs disparaîtront.

Baume réparateur nuit - REN Clean Skincare

REN Clean Skincare

Adieu irritations cutanées, rougeurs et démangeaisons avec ce divin baume conçu pour peaux sensibles. Sa texture peut faire peur, comme celle d’un beurre figé, au premier contact, mais il fond somptueusement bien dans la peau, la gorgeant d’huiles (d’olive, d’amande, de bourrache et de graine de lin) dites «activées enzymatiquement» pour faciliter la réaction biochimique, autrement dit pour nourrir le derme en profondeur et stimuler la production de lipides. On se réveille le lendemain matin avec un teint frais, et une peau régénérée. Prodigieux!

Sérum raffermissant au thé noir pour les yeux - Fresh

Fresh Beauty

Raffermissant, vous dites? Oh que oui! Ce sérum en gel ultra fluide pénètre notre fragile contour des yeux comme un charme. Grâce à son complexe à base de thé noir, de peptides et d’extraits de fruit de goji, le produit aide à repulper et lisser les cernes, les poches et les ridules en un rien de temps. Une semaine d’utilisation, et on voyait déjà une amélioration significative. À vous le regard pétillant de vos belles années.

Crème contour des yeux Youth Dose Eye Treatment - Kiehl’s

Kiehl's

Voilà un soin contour des yeux qui fait (à peut près) tout. Il hydrate et combat les signes de l’âge avec sa composition à base de Pro-rétinol, d’extrait de pépin de raisin et de vitamine C, en plus de camoufler le cerne grâce à sa formule teintée. On adopte.

Masque PHAT Glow - Ole Henriksen

Ole Henriksen

Besoin d’un coup d’éclat express? Cette innovation d’Ole Henriksen est pour vous. Il procure une exfoliation chimique, aux acides polyhydroxylés (APH) - et non aux populaires AHA. C’est une molécule plus grosse qui affine seulement la couche supérieure de la peau. Ainsi, on peut l’utiliser le matin ou avant une sortie sans craindre de rougeurs et de sensation de brûlure. Le teint est plus lumineux que jamais. Autre petit plus : le produit passe du rose au blanc lorsqu’il est temps de le retirer.

MAQUILLAGE

Poudre Banane Illuminatrice - Dermablend

Dermablend

Wow! Alleluia! (Amen?) Cette poudre perfectrice de teint est rapidement devenue LE produit favori de notre trousse beauté. Parce qu’elle est supra légère, fixe le maquillage, camoufle les imperfections, illumine et réchauffe le teint en plus de convenir à toutes les carnations. Autrement dit, elle est universelle. Oui, oui, pour vrai! Elle réveille donc autant votre visage que celui de votre mère et de tous vos amis. Autre plus : elle ne se transfère pas sur les vêtements. Pas de cols beiges!

Psst : La marque Dermablend est notamment connue pour avoir réussi à cacher avec son fond de teint ultra couvrant tous les tatouages de Zombie Boy dans une publicité.

Correcteur Flawless Xtreme Last - Marcelle

Marcelle

On n’était pas fan des correcteurs en bâton avant de tester le tout nouveau Flawless Xtreme Last de Marcelle. Sa pointe pas trop effilée et sa texture juste assez grasse facilitent grandement l’application. Sa couvrance, elle, n’est pas si «extrême», mais juste parfaitement dosée pour camoufler nos petits défauts. Il n’y a que trois teintes pour l’instant - pâle, pâle à moyen, et moyen à foncé, mais elles sont assez versatiles. Ça vaut au moins le coup de l’essayer!

Ensemble d’illuminateurs Let it Glow - Sephora

Sephora

Cette année, on voulait tous briller. Été comme hiver, au bureau comme en soirée. Alors, on a a jonglé entre les illuminateurs et avons particulièrement aimé ceux de Sephora. Pourquoi? Parce qu’ils donnent l’effet à la fois nacré et mouillé qu’on cherche, le prix est (très) bon, ils s’appliquent facilement et se glissent bien dans un sac, tout simplement.

Soin pour les lèvres Sugar teinté - Fresh

Fresh Beauty

On adorait les baumes à lèvres de la gamme Sugar de Fresh pour leurs pouvoirs hydratant et lissant. Croyez-nous, ils font vraiment des miracles, même avec les becs les plus gercés. Et voilà que la marque relance ses traitements mais en version teintée question de réparer les lèvres tout en les enjolivant. Du rouge vif au rose violacé... 17 teintes sont disponibles.

CHEVEUX

Sérum capillaire au cannabis Gloss.ME - Design.ME

Courtoisie Design.me

Ce masque végane et sans sulfate ni parabène offre une infusion hydratante planante à nos mèches. On applique le soir et on se lève avec une tête plus forte, sans frisottis et nettement plus brillante. Le «buzz» du moment.

Baume après-shampoing au beurre de mangue - Klorane

Klorane Klorane

Cet onctueux baume enrobe les mèches avec légèreté et les laisse ultra soyeuses, démêlées et plus brillantes. Et on traîne avez soi, même après le séchage, un doux parfum fruité. À utiliser sans retenue, surtout lorsque nos cheveux sont secs ou endommagés.

Mousse évaporante ºC-6 Cloudburst - Electric Hair

Electric Hair Electric Hair

Votre mère ne jurait que par la mousse pour définir ses bouclettes dans les années 90, mais l’a depuis mise de côté, tout comme vous d’ailleurs. Souvent trop collante au toucher, elle figeait en plus les mèches ou leur donnait un look gras.