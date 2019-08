Non, il n’y a pas que les vacances qui redonnent bonne mine. Ça passe aussi par les petits pots. Voici une sélection de produits de beauté conçus pour messieurs qui vous permettront de retrouver votre gueule de champion. Exfoliant visage anti-brillance - Cw Beggs and Sons

Cw Beggs And Sons

Ce tout nouveau exfoliant fait à base de charbon et de cendres volcaniques permet d’enlever toutes les impuretés à la surface de la peau en douceur, lui redonnant son éclat sans non plus reluire. Parfait pour les peaux mixtes à grasses. 17$ - Disponible dans la plupart des pharmacies Crème contour des yeux Eye Fuel - Kiehl’s

Ce gel fluide rafraîchit instantanément le regard. Infusé de caféine et de vitamine B3, il aide vraiment à réduire le gonflement associé aux lendemains un peu plus difficiles tout en procurant l’hydratation nécessaire pour freiner la formation de nouvelles ridules. 34$ pour 15 ml - Chez La Baie ou boutiques Kiehl’s Hydratant matifiant - Dermalogica

Dermalogica

Vous avez toujours le front huileux, ou une peau à tendance acnéique? Ce nouvel hydratant de la gamme anti-acné de Dermalogica est pour vous. Sa formule semi-riche, dense et renfermant du tapioca nourrit bien la peau, la protège des polluants environnementaux, et laisse un voile mat sur l’épiderme. Très pratique par temps chaud! 38$ - Disponible chez Dermalogica Montréal ou chez Sephora Gel à raser - Bulldog

Bulldog

Coup de fraîcheur instantané avec ce gel à raser composé d’aloès, d’huile de caméline et de thé vert. La peau est apaisée avant même que la lame n’y touche, empêchant l’apparition de rougeurs. Beau produit à avoir sous la main (surtout pour le prix!) 7,49$ Après-rasage Splash - Groom

Les industries Groom

Non, ce n’est pas un produit superflu. L’après-rasage aide à apaiser la peau, à refermer les pores et à la nourrir pour prévenir l’apparition de poils incarnés. La formule liquide des spécialistes québécois du rasage Les Industries Groom pénètre bien, désinfecte en cas de microcoupures, est anti-inflammatoire et dégage en prime le divin parfum signature de la marque, un mélange de vétiver, d’écorce de lime et de genévrier. 26$ pour 100 ml - Disponible en ligne et chez certains barbiers

Wise

Vous avez l’impression que tous les maux s’attaquent à votre visage? Il faudrait penser à opter pour un nettoyage en profondeur. Le nouveau gel nettoyant de la marque québécoise Wise fait à base d’épilobe, une plante sauvage apaisante, remplit la mission avec brio avec ses propriétés hydratantes et antimicrobiennes. Il est en plus végétalien et sans cruauté animale. 38$ - Disponible notamment chez Frank and Oak, C’est Beau et Lowell Soin réparateur yeux pour la nuit - Kiehl’s

Alerte au produit miracle. Ce soin enrichi d’aquaplane et d’onagre aide réellement à réduire l’apparence des poches et des cernes en stimulant la microcirculation dans le contour des yeux. Évidemment, il faut l’utiliser tous les soirs pendant une bonne période avant de voir des résultats significatifs, mais l’éclat sera au rendez-vous, pour vrai cette fois-ci. Le regard désenfle, s’éclaircit, bref rajeunit. 49$ pour 15ml - Disponible chez La Baie et dans les boutiques Kiehl’s Antisudorifique sans aluminium - Green Beaver

Green Beaver

On le sait maintenant, l’aluminium contenu dans les antisudorifiques commerciaux est nocif pour la santé. Bonne nouvelle! La marque canadienne Green Beaver propose une nouvelle série de bâtons 100% naturels, sans aluminium, faits notamment de cire de carnauba, de fleurs de mimosa et de graines de tournesol. La texture est un peu plus sèche que ce à quoi on est habitué - il a donc tendance à se désagréger plus facilement - mais la barrière protectrice tient vraiment tout au long de la journée, donc pas de mauvaises odeurs en vue. Au contraire, on adore le parfum «Voyage» pour homme : un heureux mélange d’eucalyptus, de patchouli et de kumaru. 14,49$ - Disponible en ligne et dans quelques magasins écolos Pommade épaississante - Redken Brews

Redken Brews