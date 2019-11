10 crèmes pour prévenir votre peau de la sécheresse

Guido Mieth via Getty Images

La chute du mercure rime inévitablement avec sécheresse cutanée, rougeurs et irritations, autant de désagréments qui participent à nous faire regretter l’hiver.

Pour aborder la saison froide avec douceur, voici des indispensables qui vous aideront à passer à travers... sans vous arracher le cuir.

Hydradance Aqua-Gel Crème Hydratante

Ce soin tout-en-un hydrate intensément, apaise et détoxifie la peau, en un seul geste. Ses vertus anti-irritantes et apaisantes grâce à l’eau thermale d’Avène fait de lui un soin complet qui aide aussi à lutter contre l’attaque des radicaux libres. Une crème cocon qui fait du bien.

Rêve de Miel Huile Baume Corps de Nuxe

Cette nouveauté de Nuxe pour le corps est tout simplement addictive. Au doux parfum de miel - tout comme les meilleurs vendeurs iconiques de la marque française de cosmétologie naturelle - elle se transforme à l’application de crème en huile non grasse - et qui pénètre rapidement et durablement l’épiderme. On ne s’en lasse pas!

Le Cocon de Nuit par Dermalogica

Ce gel crème de nuit régénérant, grâce à ses différentes huiles essentielles (extrait de graine de tamarin, extrait de prune et de lavandin entre autres), enveloppe la peau tel un cocon doux et sensoriel qui vient stimuler la régénérescence cellulaire et combler la perte d’eau. Voilà un soin coup de fouet pour le teint, efficace dès les premières applications.

Bariéderm d’Uriage

Voici une crème isolante et réparatrice contre les irritations, frottements et agressions que provoquent les froids extrêmes, mais aussi les sautes de températures, sans oublier la sécheresse de l’air dûe au chauffage. Elle fonctionne comme un véritable bouclier protecteur non occlusif sur la peau - et la répare si déjà agressée.

Crème suprême de Beautycounter

Suprêmement riche et profondément hydratante, cette crème va sauver notre peau du froid. Au programme de l’hiver? Radiance, luminosité et hydratation - grâce notamment au mélange de sucres fermentés, qui aide à apaiser la peau et à ralentir les effets visibles du vieillissement en optimisant l’hydratation. Ciao peau sèche!

CeraVe crème hydratant peau normale à sèche

Développée en collaboration avec des dermatologues et reconnue par l’association canadienne de dermatologie, cette crème pour le corps permet de réparer les peaux les plus desséchées, irritées et agressées. Elle est formulée à partir de trois céramides essentiels (1, 3, 6-II), dont l’absorption par la peau est optimisée pour 24h grâce au complexe breveté MVE, et d’acide hyaluronique, pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de l’épiderme et abreuver la peau des petits et des grands.

27,99$ Minéral 89 booster hydratant fortifiant et repulpant de Vichy

Ce soin à glisser sous sa crème de jour ou de nuit - pour les amoureuses du «layering», beauté en couches - vient fortifier et rendre la peau plus résistante aux agressions extérieures telles que la pollution et le froid. Il booste aussi l’hydratation pour régénérer la barrière cutanée de la peau, qui paraît plus tonique, repulpée et hydratée.

Masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE

Enrichi en vitamine C et en antioxydants, c’est un mélange nutritionnel à base d’extraits de framboise, de fraise, de canneberge et de bleuet au doux parfum. On applique une couche généreuse de ce masque apaisant avant de dormir pour éliminer les peaux mortes et se réveiller avec des lèvres hydratées. À utiliser le jour aussi en cas de sécheresse extrême.

26$ Disponible chez Sephora Soin de l’eczéma crème hydratante

La crème hydratante Aveeno soin de l’eczéma aide à réduire les démangeaisons et l’irritation causées par l’eczéma, preuves cliniques à l’appui, mais aussi des irritations dûes au grand froid et sécheresse. Recommandée par les dermatologues et reconnue par la Société canadienne de l’eczéma, cette crème sans stéroïdes et sans parfum est assez douce pour toute la famille, même la peau délicate des bébés.

Hydraphase intense masque

