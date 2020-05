BBQ santé : comment recevoir rapido sans burger ni hot-dog?

Quand la visite débarque à la dernière minute lors d’une belle journée d’été, on a tendance à sortir les traditionnels hamburgers-moutarde-ketchup. Pourtant, c’est si simple d’apprêter un repas santé et original sur le grill sans se brûler les sourcils, comme le prouve la nutritionniste Geneviève O’Gleman dans son plus récent livre de recettes, BBQ santé. Voici quelques-unes de ses meilleures astuces.

Bien que les sauces soient généralement plus grasses que les assaisonnements, si elles sont faites maison, elles demeurent un bon choix, selon la nutritionniste. «Il faut juste se tenir loin des sauces du commerce avec une longue liste d’ingrédients, avec des noms incompréhensibles et bourrées d’agents de conservation.»

«Les sauces sont surtout de super alliés pour apprivoiser le barbecue. Puisque même si ta viande est sèche, ça fait de la magie et on peut apprécier notre repas quand même», dit-elle. Quelques recettes maison se trouvent d’ailleurs dans son livre BBQ santé.

«Ce que j’aime de ce burger, c’est qu’on coupe la viande avec du tofu et ça ne paraît pas. On rehausse les saveurs avec du féta et des épinards. On a une recette presque végé, super estivale et originale.»