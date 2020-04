16 baskets blanches branchées pour elle et lui

Isa Foltin via Getty Images

La basket blanche fait encore fureur cette saison et s’agence avec carrément tous les looks, avec l’inséparable duo jeans et t-shirt autant qu’avec les tenues habillées. Voici 16 modèles pour homme et femme qui nous ont tapé dans l’oeil.

POUR ELLE

CONVERSE - Chuck Taylor All Star Mono

En cuir blanc, chic et parfaitement printanières. Elles sont bien évidemment unisexes!

REEBOK - Club C 85

Un look qui ne se démode pas et qu’on aimera encore pour ces beaux jours!

ALDO - Mirevia

Les beaux jours seront également placés sous le signe de la blancheur immaculée des baskets. Pas plates du tout.

ADIDAS - Ultraboost

Un modèle en tissu aux déclinaisons de blanc(s) - plus ou moins immaculés.

CONVERSE - CTAS Lugged Hi

Des sneakers hauts qui en jettent pour se démarquer dans les festivals (un jour!).

ECCO - Simpil II

Ces semelles toutes fines et légères vous donneront l’impression de galoper sans effort.

POUR LUI

VANS - Canvas Old Skool

Peu importe le temps que vous mettrez avant de les souiller, les Old Skools VANS restent toujours belles et intemporelles.

GEOX - Nebula Y

Légères à souhait, souples et ultra-respirantes, ces baskets séduiront tous les hommes qui veulent se sentir libres comme l’air pendant la belle saison.

NIKE - Air Max 7

Confort et audace unis dans une seule basket. La Air Max 7 toute blanche, avec ses lignes emblématiques et ses détails réfléchissants la lumière, captera l’attention à coup sûr.

NEW BALANCE x JUNYA WATANEBE - Edition 574

Une édition limitée de New Balance qui a un look très sport-couture. On aime!

REEBOK - Royal Complete Clean 2.0

Le minimalisme de la forme et des coutures est cassé par la semelle contrastée. Un look sportif inspiré des courts de tennis.

VANS - Checkerboard slip-on

Les slip-ons empruntés au monde du skateboard ajouteront une touche rebelle à votre look.

DR. MARTENS - Dante Sneakers

Ce modèle unisexe mêlant cuir et caoutchouc a du caractère sans être trop tape-à-l’oeil. On les enfilera sans gêne jusqu’à ce que le mercure redescende.

COS

Voilà un modèle classique et minimaliste avec une pointe de «edge» qui complètera à merveille tous nos looks estivaux.

ACNE STUDIOS - White Perey1

Oui, les chaussures à Velcro sont de retour. Et aucune marque les met aussi bien en valeur qu’Acne Studios.

REEBOK - Walk Ultra 7 DMX MAX 4E

