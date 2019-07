Barry devient un ouragan à l'approche des côtes de la Louisiane

Pendant que les résidents et les touristes de Big Easy, Baton Rouge et d’autres secteurs très populeux se barricadaient ou erraient dans les rues désertes dans l’attente du pire, la Garde côtière a secouru plus d’une dizaine de personnes vivant sur l’île isolée Jean-Charles, déjà inondée. Le niveau de l’eau est monté si haut que des habitants ont dû se réfugier sur les toits avant l’arrivée des secours.

Barry est devenu un ouragan de catégorie 1 samedi matin, avec des vents maximums soutenus soufflant à 120 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans.

Selon les autorités, Barry touchera terre près de Morgan City, à l’ouest de La Nouvelle-Orléans. La petite ville avait ordonné un couvre-feu nocturne qui a expiré samedi matin, après des pluies intermittentes et des coupures de courant. Les gens ont utilisé des téléphones portables pour voir dans le noir et ouvraient portes et fenêtres pour laisser circuler l’air tropical chaud et collant.

Plus de 70 000 clients étaient privés de courant, samedi matin, dont 66 830 en Louisiane et 3140 au Mississippi, selon poweroutage.us.

Bien que l’on s’attende à ce qu’il s’agisse d’un ouragan de faible intensité, Barry menace de provoquer des inondations désastreuses sur une partie de la côte du golfe du Mexique. Samedi matin, le système de tempête avait détecté une «grosse nappe d’humidité, [indice qu’il y a] beaucoup de pluie à l’horizon», a déclaré Ken Graham, le directeur du Centre national des ouragans.

