Barricades: Québec estime que l'impact économique a atteint un point critique

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, répond aux questions des journalistes (photo d'archives)

D’autres ont des problèmes d’intrants, ne recevant pas les marchandises dont elles ont besoin pour fonctionner.

Les plus petites d’entre elles se retrouvent dans une situation financière de plus en plus fragile, a déploré le ministre Fitzgibbon.

L’approvisionnement en propane est aussi une source d’inquiétude, «un enjeu très important» de la crise actuelle, qui dure depuis plus de deux semaines, a-t-il fait valoir.

Il n’y a plus de réserves de propane que pour quelques jours, a renchéri le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

«On a quatre ou cinq jours devant nous», a-t-il calculé, la solution de rechange retenue, soit le transport par camionnage, ne suffira pas pour répondre aux besoins.

L’inquiétude s’est répandue aussi au milieu agricole, a indiqué de son côté le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, qui craint notamment l’approvisionnement en nourriture animale.

À VOIR AUSSI: Wet’suwet’en: une manifestation rassemble quelques centaines de personnes à Montréal