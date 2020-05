Un barbecue électrique, ça vaut la peine?

dusanpetkovic via Getty Images

Pas envie de manipuler du charbon ou du propane pour profiter de grillades cet été? On passe au barbecue électrique! Le spécialiste du grill chez Weber Canada, Benjamin Alarie, nous dévoile les plus et les moins de la bête.

Quelle est la différence de performance entre un barbecue au propane et un barbecue électrique? Et pourquoi celui au gaz est-il plus populaire?

«Le barbecue au propane sera plus puissant vu le type de brûleurs dans le châssis. Nous parlerons de BTU pour un brûleur au gaz par rapport à des Watts pour un élément électrique. Le fait que le barbecue au gaz est aussi populaire est justement dû à sa puissance et sa réputation. Le barbecue électrique gagne en popularité également avec le grand nombre de condos qui n’autorisent pas l’utilisation du gaz. C’est un compromis parfait pour avoir une bonne grillade sans l’utilisation de carburant.»

Peut-on faire griller un steak saignant sur un barbecue électrique, sans qu’il ne «bouille»?

«Certainement! L’important est de toujours garder le couvercle fermé afin de conserver le maximum de chaleur, et également de retourner nos aliments dans une autre zone que celle déjà utilisée pour saisir le premier côté de nos aliments.

Par exemple, chez Weber, le secret est dans la conception de nos barbecues électriques. Le fait que l’élément soit près des la grille en fait un atout majeur. L’autre avantage de nos produits est la qualité de notre grille. L’élément transfert son énergie dans nos grilles en fonte émaillée qui emmagasinent cette chaleur pour la transmettre aux aliments.»

Weber Le BBQ Weber électrique Q1400 / 369$ chez BBQ Québec

Quelles sont les limites du barbecue électrique?

«L’hiver est un exemple. Ce n’est pas une limite, mais une contrainte certaine. Par grand froid, votre barbecue électrique perdra plus rapidement sa chaleur et donc le phénomène de bouillonnement des aliments sera plus présent. Un type de cuisson indirecte est également un défi. Loin d’être impossible, il demande un peu plus de doigté et d’imagination pour y arriver.»

Le barbecue électrique prend aussi plus de temps à réchauffer que le modèle au propane et ne doit idéalement pas être utilisé sous la pluie.

Char-Broil Barbecue électrique Patio Bistro 240 de Char-Broil / 349$ chez BestBuy

Et quels sont ses avantages? Est-ce, par exemple, plus facile à nettoyer ou à déplacer dans un parc qu’un barbecue au propane?

«Le fait de ne pas avoir à déplacer de réservoir de gaz avec nous est un avantage certain, mais vous devez avoir de l’électricité à proximité! L’entretien est essentiel à tous types de barbecue afin d’en apprécier pleinement les performances.»

Le barbecue électrique est généralement plus sécuritaire, puisqu’on n’a pas à manipuler de propane ou de charbon. Vous pouvez plus facilement l’éteindre en cas de flammes.

Est-ce que ça consomme beaucoup d’électricité, comparativement à un four, par exemple?

«Nos barbecues électriques sont conçus pour fonctionner sur du courant de 120 volts régulier par rapport à un four qui doit être alimenté par du 240. L’utilisation et la fréquence à laquelle vous ouvrirez le couvercle fera en sorte de consommer plus d’énergie, car l’élément devra chauffer encore et encore pour conserver sa chaleur.»

BBQ QUÉBEC Barbecue électrique Napoleon PRO285E-BK / 399$ chez BBQ Québec

Que doit-on observer lorsqu’on magasine notre barbecue électrique? Quels sont, selon vous, les standards d’efficacité minimaux?

«Premièrement, la qualité de la grille et des éléments. Vous trouverez sur le marché des éléments plus puissants, mais avec des grilles beaucoup trop minces pour retenir la chaleur et ainsi faire griller vos aliments.

Également, la grandeur nécessaire. Ça semble simple, mais n’oubliez pas de calculer une surface qui répond à vos besoins, mais sans exagérer. Si, par exemple, vous êtes habituellement trois à manger des aliments grillés comme des burgers, votre surface de cuisson doit pouvoir contenir six galettes [NDLR : soit l’équivalent de deux burgers par personne].

La façon dont notre barbecue est conçu sera aussi importante. Avoir un bon châssis et un bon bâti sera essentiel pour en profiter pleinement et à long terme.»

Il y a évidemment moins de modèles de barbecues électriques sur le marché, ce qui réduit les options, mais qui peut également faciliter le magasinage.