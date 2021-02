La nouvelle égérie «fat activist» de Jean Paul Gaultier

Celle qui se dit «fat activist» (activiste de la graisse) et militante chevronnée contre la grossophobie est également une figure immanquable LGBTQ. Autant dire, une personnalité engagée qui prône la liberté et l’inclusivité de tous types de corps, pas étonnant que le couturier français ait pensé à elle pour sa nouvelle campagne.

La Française a partagé une vidéo et un cliché de la campagne avec ces commentaires: « Tellement honorée d’avoir été choisie pour vous présenter ce parfum La belle intense de @jpgaultierofficial. Je reviendrai sur tout ce que ça représente pour moi avec vous plus tard. Pour le moment je vous invite à vous évader avec moi à travers cette courte vidéo dans un monde de sensualité, de fleurs, de chaleur, d’amour [...] C’est une version envoûtante et enivrante, quand je le porte je me sens puissante, invincible et belle.»