Barack Obama invite les jeunes à agir pour un «vrai changement»

WASHINGTON — L’ancien président américain Barack Obama multiplie les sorties publiques tandis que le peuple américain est confronté à l’une des pires crises de l’histoire des États-Unis, exposant des tensions raciales profondes et des inégalités socioéconomiques, ce qui pourrait influencer l’élection présidentielle américaine de novembre.

En critiquant ouvertement son successeur, le président Donald Trump, plusieurs Démocrates estiment que M. Obama comble ainsi un vide de leadership à l’échelle nationale.

Barack Obama s’est exprimé sur la violence policière dans son pays lors d’une assemblée publique virtuelle mercredi avec la jeunesse américaine, qui s’est soulevée contre la mort de George Floyd, un homme noir, lors d’une intervention policière troublante à Minneapolis.

Dans un discours d’environ 15 minutes, M. Obama a invité les jeunes à agir pour un «vrai changement», tout en étant «pragmatiques». Selon lui, les idées véhiculées sur internet qui limitent les choix individuels comme ″voter ou protester″ ou ″la politique ou la désobéissance civile″ font fausse route.

Il a affirmé que «pour entraîner le vrai changement, il faut non seulement cibler le problème, pour le dénoncer et rendre les gens au pouvoir inconfortables, mais aussi trouver des solutions pratiques qui se traduiront sur le plan législatif et qui pourront faire l’objet d’un suivi.»

L’ancien président Obama a d’ailleurs lancé un appel à tous les maires du pays pour qu’ils révisent leurs pratiques policières et qu’ils s’engagent à faire le suivi publiquement avant la mise en application de toute réforme.