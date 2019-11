Rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes que de mettre les pieds dans le bar éphémère Miracle, qui ouvrira ses portes du 22 novembre au 26 décembre prochain, dans le Vieux-Montréal.

Où trouver son traditionnel décor de Noël ultra chargé et adorablement kitsch cette année? Du côté du Sunset Lounge, au 131 Rue de la Commune Ouest.

Entre deux «tounes» de Michael Buble et Mariah Carey, vous pourrez étancher votre soif avec des cocktails classiques auxquels une petite touche magique de Noël a été ajoutée. Vous retrouverez sur le menu le Snowball Old-Fashion, le Run Run Rudolph, le Christmapolitan et le classique Yippie Ki Yay Mother F****r servis dans des tasses et des verres ludiques.

Prendre un verre vous permettra aussi de donner au suivant puisqu’une partie des profits récoltés sera remise à l’organisme à but non lucratif Opération Père Noël, qui aide à illuminer les Fêtes des enfants moins fortunés de la métropole.

Le concept du bar Miracle qui célèbre son sixième anniversaire à Montréal nous vient de nos voisins du sud.

À New York, le bar «pop-up» 100% Noël ouvert pour la première fois en 2014 est devenu un incontournable des Fêtes, en poussant plusieurs à faire la file pendant des heures pour festoyer parmi les lutins.

On compte aujourd’hui plus de 100 bars Miracle à travers le monde.