Fin des services au comptoir à la Banque Laurentienne

Toutefois, jusqu’à la fin septembre, six établissements considérés en milieu rural continueront d’offrir ces services, comme les retraits et des dépôts, a indiqué vendredi une porte-parole de la banque, Hélène Soulard, au cours d’un entretien téléphonique.

Ironiquement, la banque souhaite voir ses clients se tourner vers les services au guichet et en ligne alors qu’elle n’offre toujours pas d’application mobile à ses clients, contrairement aux autres grandes institutions financières canadiennes.

“Les habitudes des clients changent et se traduisent par une réduction des visites en succursale pour les services transactionnels de base, a indiqué la porte-parole de la Laurentienne, dans un courriel. C’est maintenant 96 pour cent des transactions de nos clients qui sont effectuées de façon électronique.”

Mme Soulard a également indiqué qu’il y avait une version “mobile” de son site web.

Les six succursales où l’on continue à offrir des services au comptoir - Chibougamau

- New Richmond

- Maniwaki

- Paspébiac

- Saint-Raymond

- Baie-Comeau

Le Syndicat des employés professionnels et de bureau (SEPB, affilié à la FTQ), qui représentait de nombreux employés derrière les comptoirs et qui a critiqué à maintes reprises le virage entrepris par l’institution financière, y est allé d’une autre sortie, par voie de communiqué.

“Nous savons que plusieurs clients, qu’ils soient des personnes âgées ou des plus jeunes, n’aiment pas aller aux guichets et ils détestent encore plus les services en ligne”, a indiqué le responsable politique du Comité d’action sociale et politique du syndicat, Marc Glogowski.

Certaines des principales institutions financières ont indiqué à La Presse canadienne ne pas avoir constaté une arrivée massive de clients en provenance de la Laurentienne au cours de la dernière année.

Des personnes plus âgées ainsi que des petites et moyennes entreprises ont toutefois décidé d’aller voir ailleurs, a-t-on indiqué, dans certaines succursales qui n’ont pas voulu être identifiées.

En mars, dernier, les quelque 1200 syndiqués de la Laurentienne dont la convention collective était échue depuis plus d’un an avaient accepté, dans une proportion d’environ 81 pour cent, l’offre patronale finale visant à renouveler leur contrat de travail.

Les négociations avaient été acrimonieuses entre les deux parties et s’étaient notamment retrouvées devant un médiateur ainsi qu’un conciliateur.