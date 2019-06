A. DAGLI ORTI/DEA via Getty Images Ce billet de 1000$, mettant en vedette la reine Élisabeth II, a été mis en circulation en 1988. La Banque du Canada a arrêté de le produire en 2000.

Certains billets de banque canadiens deviendront bientôt un artefact du passé, avec l’annonce récente de la Banque du Canada, qui a décidé d’en supprimer le cours légal. La Banque du Canada a annoncé la semaine dernière que les vieux billets - dont la majorité des Canadiens ne se servent plus - ne seront plus acceptés dans des transactions, à partir du 1er janvier 2021. Cette mesure inclut les billets de 1$, de 2$, de 25$, de 500$ et de 1000$. Cela veut donc dire que dans moins de deux ans, les Canadiens ne pourront utiliser ces billets de banque que pour des collections. La Banque explique sa décision par les modifications à la Loi sur la monnaie adoptées par le Parlement en 2018. Il s’est déjà écoulé presque deux décennies depuis que les derniers exemplaires de ces billets ont été émis. Le billet de 1000$ a cessé d’être produit en mai 2000, alors que les billets de 1$ et de 2$ ont été remplacés par de la monnaie en 1989 et en 1996, respectivement. À voir: Le nouveau billet de 10$, mettant en vedette Viola Desmond. Le texte se poursuit après la vidéo.

La Banque du Canada affirme que retirer ces billets de banque de toutes les transactions permettra de limiter la contrefaçon. «Supprimer le cours légal de ces billets de banque est une façon de les retirer complètement de la circulation, et de nous assurer que les Canadiens ont accès aux espèces les plus courantes, qui comprennent les mesures de sécurité les plus à jour», a répondu par courriel la porte-parole de la Banque du Canada, Amélie Ferron-Craig, au HuffPost Canada. La plupart des billets concernés sont si vieux que la plupart des Canadiens ne seront pas touchés par cette mesure. Toutefois, ceux qui possèdent encore de tels billets ne pourront plus les utiliser nulle part. «Il est important de comprendre que ces billets ne perdront pas leur valeur: la Banque du Canada va continuer de les honorer», a précisé Mme Ferron-Craig. Les Canadiens peuvent rapporter ces vieux billets dans une institution financière ou les envoyer directement à la Banque du Canada pour obtenir un remboursement. Cependant, certains de ces billets sont extrêmement rares et pourraient valoir beaucoup plus que les chiffres qui sont imprimés dessus, a fait remarquer Mme Ferron-Craig.

Bank of Canada Ce billet de 500$, qui a été émis en 1935, est un des plus rares jamais produits pas la Banque du Canada.