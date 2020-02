Les bandes-annonces du Super Bowl 2020: c'est ici!

Les grands studios américains profitent chaque année du Super Bowl pour révéler de nouvelles images des mégas productions qui prendront l’affiche au cours des mois à venir, à la télé comme au cinéma.

Ce qui a particulièrement retenu l’attention cette année, c’est le spot de 30 secondes dédié aux trois nouvelles séries crées par les studios Marvel pour la plateforme Disney+, soit The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Côté cinéma, de nouvelles images de Top Gun: Maverick, Fast & Furious 9, Black Widow, Mulan et No Time to Die nous ont notamment rendus un peu plus impatients.

Découvrez les bandes-annonces des productions américaines diffusées dans le cadre du Super Bowl 2020 ci-dessous.