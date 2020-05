Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l’attention au cours de la dernière semaine.



EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA

Genre : Comédie musicale

Date de sortie : 26 juin 2020

Réalisation : David Dobkin

Distribution : Rachel McAdams, Will Ferrell, Pierce Brosnan