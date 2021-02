La bande-annonce de «The Falcon And The Winter Soldier» nous réservait toute une surprise

Que le vrai Captain America se lève.

Bien que Steve Rogers (Chris Evans) ait transmis son bouclier à Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) à la fin de Avengers: Endgame en 2019, Mackie a toujours agi comme si nous ne savions pas qui était le vrai Captain America.

Euh, c’est toi, mec. On le sait tous.

Mais même si Marvel continue de cultiver ce flou autour de Captain America, la bande-annonce pour la prochaine mini-série Disney+ The Falcon And The Winter Soldier a offert une révélation majeure durant le Super Bowl: le retour de Sharon Carter elle-même, Emily VanCamp.