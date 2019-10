Enfin une vraie bande-annonce pour la troisième saison de «The Crown»

Netflix a finalement dévoilé une vraie bande-annonce de la troisième saison de la très populaire série The Crown, ce lundi 21 octobre, un peu moins d’un mois avant sa diffusion.

La troisième saison verra l’actrice oscarisée Olivia Colman (The Favourite) succéder à Claire Foy sous la couronne d’Élisabeth II.

Cette dernière sera soutenue par Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret, Tobias Menzies sous les traits du prince Philip, duc d’Édimbourg, et Gillian Anderson dans la peau de Margaret Thatcher.

Toujours guidée par la plume de Peter Morgan, cette nouvelle saison sera marquée par l’arrivée d’un nouveau premier ministre au coeur d’une Grande-Bretagne en profonde mutation.

De la guerre froide aux crises et scandales des années 1970, en passant par la conquête de l’espace, la famille royale devra s’adapter à un monde de plus en plus turbulent, et faire face à de nouvelles rivalités.

La troisième saison de The Crown sera diffusée à compter du 17 novembre 2019, sur Netflix.