Voyez la bande-annonce terrifiante des «Nouveaux mutants», le prochain film de Marvel

Après des années de travail et de dates de sortie reportées, le film Les nouveaux mutants (The New Mutants, en version originale) verra finalement le jour. La 20th Century Fox a dévoilé ce lundi la bande-annonce officielle du prochain film de la franchise Marvel... et ça semble terrifiant.

Les films de superhéros et d’horreur semblent se rencontrer dans ce spin-off de X-Men, mettant en vedette Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Witch, Split), Charlie Heaton (Stranger Things) et Antonio Banderas (on ignore encore toutefois quel rôle tiendra ce dernier, puisqu’il est absent de la bande-annonce).

Dans le long métrage réalisé par Josh Boone (Nos étoiles contraires), on retrouve un groupe de mutants, isolés dans un hôpital psychiatrique et sous observation. Ensemble, ils tentent de comprendre ce qui se passe réellement... et de s’en sortir vivants.

La route a été parsemée d’embûches pour Les nouveaux mutants, un projet en cours de réalisation depuis 2015. Le film devait d’abord prendre l’affiche en avril 2018, puis la sortie avait été repoussée en février 2019, pour ne pas nuire à la sortie du film Deadpool 2. La sortie avait ensuite été retardée de nouveau pour permettre à Phénix noir (Dark Phoenix), un autre dérivé de X-Men, de prendre l’affiche.

Le film doit prendre l’affiche le 3 avril 2020 (en espérant que cette fois-ci soit la bonne!).