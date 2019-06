DIVERTISSEMENT

Matt Damon et Christian Bale en quête de vitesse dans la bande-annonce de «Ford v. Ferrari»

Le drame sportif (réalisé par James Mangold et mettant en vedette Matt Damon et Christian Bale), raconte la lutte que se sont livrés les constructeurs Ford et Ferrari pour remporter les 24 Heures du Mans en 1966. Le film est attendu en salles le 15 novembre 2019.