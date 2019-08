Netflix dévoile une première bande-annonce du film de «Breaking Bad»

Netflix a dévoilé, ce samedi 24 août, l’affiche et la première bande-annonce du film El Camino: A Breaking Bad Movie.

Plus tôt cette semaine, le comédien Bob Odenkirk (qui interprète l’avocat Saul Goodman dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul) confirmait, comme ça, à la volée, que le film de Breaking Bad avait déjà été tourné dans le plus grand secret.

Dans ce court aperçu, nous pouvons voir le vieil ami de Jesse Pinkman (Aaron Paul) Skinny Pete tandis qu’il est interrogé par les forces de l’ordre, qui aimeraient bien découvrir où se cache l’ancien complice de Walter White (Bryan Cranston).

Tout comme cette scène et le titre le sous-entendent, El Camino reprendra là où la dernière saison de Breaking Bad s’était terminée.

Outre Aaron Paul, aucun membre de la distribution n’a été confirmé pour le moment.

Réalisé et scénarisé par Vince Gilligan (le créateur de la mythique série du réseau AMC), El Camino: A Breaking Bad Movie sera disponible sur Netflix à compter du 11 octobre.