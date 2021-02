Une première bande-annonce exubérante pour «Cruella»

Continuant de carburer à la nostalgie, Disney a révélé, ce mercredi 17 février, la première bande-annonce du film Cruella, mettant en vedette Emma Stone dans le rôle titre.

Le nouveau long-métrage nous plongera dans le Londres des années 1970, en pleine révolution punk rock, pour nous faire suivre l’ascension d’Estella (Stone).

Entre arnaques et coups malveillants, le personnage développera un goût prononcé pour la mode, et fera une rencontre marquante qui la poussera à embrasser son côté cruel, pour devenir peu à peu la Cruella - voleuse de chiots des 101 dalmatiens - que bien des enfants ont redoutée au cours des soixante dernières années.

Glenn Close avait également défendu le rôle de Cruella d’Enfer dans deux adaptations en prises de vue réelles du dessin animé des studios Disney, sorties respectivement en 1996 et 2000.

Le présent long métrage est réalisé par Craig Gillespie, qui nous avait donné I,Tonya et The Finest Hours au cours des dernières années. En plus d’Emma Stone, le film met également en vedette Emma Thompson et Mark Stone.

Cruella sera présenté à compter du 28 mai 2021.