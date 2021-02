Une nouvelle bande-annonce plus révélatrice pour la suite d'«Un prince à New York»

Le film semble d’ailleurs se dérouler davantage du côté du continent africain, où ce nouveau prétendant au trône et sa mère (Leslie Jones) feront connaissance avec la famille royale, et se familiariseront avec les us et coutumes (parfois vétustes) du pays.

Amazon a révélé, ce mercredi 3 février, une toute nouvelle bande-annonce du film Coming 2 America, la suite du film culte des années 1980 Un prince à New York.



Coming 2 America a été réalisé par Craig Brewer, qui nous avait offert en 2019 l’excellent Dolemite Is My Name, qui avait permis à Eddie Murphy d’effectuer son grand retour à l’écran.

Le créateur de la série Black-ish, Kenya Barris, avait été engagé pour réécrire le script de Barry Blaustein et David Sheffield, les auteurs du scénario du film original.

Comme le veut la tradition, Eddie Murphy et Arsenio Hall se sont de nouveau glissés dans la peau d’une foule de personnages, tandis que John Amos, James Earl Jones et Shari Headley ont tous repris leur rôle respectif. Jermaine Fowler et Tracy Morgan complètent la distribution.

Coming 2 America sera disponible le 5 mars 2021, sur Amazon Prime Video.