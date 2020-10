Une première bande-annonce digne de son héros pour la suite de «Borat»

Quelques jours après avoir annoncé que la suite de Borat serait diffusée juste à temps pour l’élection américaine, Amazon Prime a dévoilé, ce jeudi 1er octobre, une première bande-annonce du retour tant attendu du grand moustachu aux manières, disons, fort discutables.

Et comme le film de 2006, cette suite a aussi un nom à coucher dehors : Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

Dans cette aventure où la provocation et l’irrévérence sont de nouveau à l’honneur, le personnage interprété par Sacha Baron Cohen tentera d’offrir sa fille en cadeau au vice-président américain Mike Pence.

Le film traitera également de la pandémie de COVID-19, alors que le sympathique Kazakh sera hébergé par des républicains considérant les démocrates comme étant bien plus menaçants que le nouveau coronavirus.

Borat fera d’ailleurs sa part en tentant d’éliminer le virus à l’aide d’un poêlon.

Pas besoin d’en dire davantage. Vous pouvez voir ladite bande-annonce d’un peu plus de trois minutes ci-dessous.

Borat Subsequent Moviefilm sera offert à compter du 23 octobre, sur Amazon Prime.