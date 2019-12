DIVERTISSEMENT

Une première bande-annonce haletante pour «Black Widow»

Le 24e long métrage du Marvel Cinematic Universe s’intéressera au parcours de Natasha Romanoff entre les films «Captain America: Civil War» et «Avengers: Infinity War». Réalisé par Cate Shortland et mettant en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz et Florence Pugh, «Black Widow» est attendu en salles le 1er mai 2020.