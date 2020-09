La bande-annonce du film inspiré de la vie de Céline Dion vous laissera sans voix

Gaumont Sylvain Marcel et Valérie Lemercie dans «Aline»

Valérie Lemercier a dévoilé le fruit de son labeur des dernières années, ce lundi 31 août, sur le plateau de l’émission française Quotidien, alors qu’ont été présentées les premières images du film Aline.

Réalisé, scénarisé et interprété par Valérie Lemercier, Aline est «librement inspiré» de la vie de Céline Dion. Les noms ont d’ailleurs été modifiés pour nous rappeler ce fait. Céline Dion devient ainsi Aline Dieu (Lemercier), René Angélil devient Guy-Claude Kamar (Sylvain Marcel), Thérèse Dion devient Sylvette Dieu et Adhémar Dion se nomme désormais… Anglomard.

À un certain moment, le personnage de Sylvain Marcel appelle même la jeune Aline «Céline», avant d’être aussitôt repris par sa mère.

À première vue, la bande-annonce suggère un drame biographique tout ce qu’il y a de plus bancal, revisitant la carrière transposée de la diva québécoise de son enfance à sa gloire sur scène en passant par son mariage, sa prestation aux Oscars en 1998 et une visite chez l’orthodontiste.

Nous sommes évidemment on ne peut plus curieux de voir de quelle façon sera dépeint le Québec de la fin du XXe siècle dans ce long-métrage, dont la SODEC et la boîte de production montréalaise Caramel Films ont financé une infime partie.

Aline doit prendre l’affiche le 18 novembre en France. Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le Québec.