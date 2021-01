Une bande-annonce glauque à souhait pour la série «Alertes»

TVA a dévoilé une première bande-annonce de la série policière Alertes, la suite d’Alerte Amber, qui sera diffusée à compter du mois de février.

Ce second tour de piste, qui nous fera suivre les nouvelles enquêtes des membres d’une escouade que nous connaissons déjà très bien, semble vouloir adopter un ton beaucoup plus sinistre, les images étant elles-mêmes beaucoup plus glauques. Le tout n’étant pas sans rappeler l’excellente série Cardinal, avec Karine Vanasse.

Le scénario de cette nouvelle saison va comme suit: «Sous le choc de la mort de Marilou Magloire, l’Escouade se mobilise. Bien que l’enquête incombe au sergent-enquêteur Pelletier, des Crimes contre la personne, le quatuor refuse de rester immobile et travaille d’arrache-pied pour tenter de retrouver le meurtrier de la sœur de Renaud (Frédéric Pierre). Une vieille rivalité existe entre ce dernier et le sergent Pelletier. De son côté, la capitaine Duquette (Sophie Prégent) devra composer avec le retour de son fils Pascal. Dominic (Charles-Alexandre Dubé), quant à lui, développera une relation amoureuse avec une criminologue de l’Unité d’aide aux victimes qui se joint à l’équipe, alors que Lily-Rose (Mylène St-Sauveur continuera de fréquenter les sites de rencontres. Un coup de théâtre fracassant obligera notre escouade à se joindre au très controversé sergent Pelletier (Danny Gilmore) pour mener une enquête dont les retombées et les ramifications ne cesseront de se multiplier.»

Le tournage d’Alertes avait finalement débuté en septembre dernier, après que TVA soit revenu sur sa décision de reporter la série indéfiniment. Le diffuseur a accepté que certains changements au scénario, forcés par la pandémie de COVID-19, soient effectués, question d’assurer la présentation d’une nouvelle fiction cet hiver.

Alerte Amber avait connu un succès notable lors de sa diffusion à l’automne 2019, captivant en moyenne 1,5 million de téléspectateurs chaque semaine.

Alertes sera diffusée à compter du lundi 8 février à 21h, sur les ondes de TVA.