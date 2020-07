Montréal retirera un banc «anti-itinérants» au Square Cabot

«Je pense que les gens devraient pouvoir se reposer où ils le veulent, particulièrement dans le contexte de la pandémie, alors que les centres commerciaux sont fermés et qu’ils ne peuvent plus aller s’asseoir au Tim Hortons pour prendre un café», a affirmé Mme Woodhouse au HuffPost Québec.

Si l’installation par la Ville de Montréal de ces bancs munis d’accoudoirs centraux avait été dénoncée en 2014 , Nakuset et Sheila Woodhouse s’inquiètent surtout de l’interdiction de s’y arrêter plus de 15 minutes, qui a été récemment ajoutée sur celui-ci.

Et même si Valérie Plante a promis son retrait immédiat jeudi matin, des échanges subséquents avec l’arrondissement font craindre des délais à Nakuset. «On me dit qu’ils doivent consulter une personne qui est en vacances avant de le retirer», a-t-elle affirmé au HuffPost.

D’ici là, elle craint de voir les policiers - dont la présence se fait de plus en plus sentir au Square Cabot selon elle - distribuer des contraventions aux personnes qui utiliseront le banc plus longtemps que permis.

«Les personnes itinérantes n’ont pas de montre, pas de iPhone», rappelle-t-elle.

Elle voit dans l’apparition du banc bleu une nouvelle insulte pour la population itinérante, déjà privée de plusieurs services en raison de la pandémie de COVID-19 et manquant cruellement de ressources pour affronter les vagues de chaleur.

Elle trouve ironique que l’apparition du banc bleu coïncide avec la fermeture du refuge temporaire de 50 lits installé au Marché Bonsecours au plus fort de la crise.

«Chaque jour du déconfinement, de plus en plus de services pour les sans-abris ferment et maintenant voici un banc sur lequel ils ne peuvent pas s’asseoir plus de 15 minutes.»