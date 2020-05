Deux baleines noires ont été aperçues dimanche dans le golfe du Saint-Laurent

DON EMMERT via Getty Images

DON EMMERT via Getty Images

Pêches et Océans Canada affirme que les baleines noires de l’Atlantique Nord sont de retour dans les eaux canadiennes.

Pêches et Océans Canada ajoute que de nombreuses mesures de pêche pour 2020 sont maintenant en place dans les provinces de l’Atlantique et au Québec pour aider à protéger ces baleines pendant leur séjour au Canada.

Ces mesures demeurent axées sur la prévention des collisions avec les navires et des empêtrements dans les engins de pêche.

Si des baleines sont repérées dans la même zone plus d’une fois au cours d’une période de 15 jours, une zone désignée sera fermée jusqu’au 15 novembre prochain.

Les fermetures peuvent durer plus de 15 jours si les baleines demeurent dans le secteur.

À l’extérieur du golfe du Saint-Laurent, de la baie de Fundy et des habitats essentiels, les fermetures seront envisagées au cas par cas. Une attention particulière sera portée par Pêches et Océans Canada à l’observation de trois baleines ou plus, ou d’une mère avec son baleineau.