Les navires ne réduiraient pas leur vitesse pour protéger les baleines noires

shaunl via Getty Images

Les deux tiers des navires qui passent par le détroit de Cabot ne réduiraient pas volontairement leur vitesse pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, en danger critique d’extinction, qui migrent dans ce secteur, selon un organisme écologiste.

Oceana Canada a publié mardi une étude qui conclut qu’entre le 28 avril et le 15 juin, dans le détroit de Cabot, 67 % des navires étudiés – 464 sur 697 – auraient dépassé la limite de 10 noeuds proposée l’hiver dernier par Ottawa dans un “essai de ralentissement volontaire”. Or, selon l’organisme, lorsqu’un bateau heurte une baleine à plus de 10 noeuds, il y a peu de chances que l’animal survive.

Si la plupart des contrevenants (366) dépassaient un peu la vitesse demandée, en naviguant entre 10 et 14 noeuds, dix des bateaux dépassaient les 20 noeuds – le double de la limite demandée. Selon l’organisme, il est clair que le “ralentissement volontaire” demandé par Ottawa ne fonctionne pas: cette mesure dans le détroit de Cabot devrait donc être rendue obligatoire pour protéger les baleines contre les collisions avec les navires, “avant qu’il ne soit trop tard”.