Le Bal en Blanc déménage à la dernière minute

Voici les hôtes de renommée internationale qui marqueront les trois jours de festivités :

ELROW - vendredi 28 juin

La célèbre troupe mobile elrow est réputée pour ses parties hédonistes extravagants et sensationnels sold-out à travers le monde. Les évènements thématiques d’elrow sont des aventures uniques et immersives que vous devez absolument voir et vivre par vous-même. Produkt est fier d’annoncer que la présence d’elrow au Bal en Blanc le vendredi 28 juin commémorera leur toute première prestation en territoire canadien avec leur thématique Rowllywood.

DIM MAK - samedi 29 juin

Sous la direction de Steve Aoki, Dim Mak est devenu l’un des labels les plus connus dans l’industrie de la musique électronique. En tant qu’entité renommée et en constante évolution, Dim Mak au Bal en Blanc mettra en vedette une programmation soigneusement choisie incluant Bok Nero, Max Styler, 13, K?D et Steve Aoki lui-même. De plus Don Diablo sera des nôtres en tant qu’invité spécial pour notre 25e anniversaire.

ARMADA - dimanche 30 juin

Ayant toujours eu de fortes racines auprès de la communauté Trance, Bal En Blanc a été un festival pilier pour plus de 20 artistes de chez Armada, tels que Markus Schulz et Paul Van Dyk, depuis sa première édition en 1994. Pour ce 25e anniversaire, nous aurons à l’affiche Zack Martino, Standerwick (Live), Gareth Emery ainsi que le renommé Armin Van Buuren pour clôturer ce week-end de célébration.

Les billets d’un soir coûtent entre 49$ et 139$ pour une passe VIP.