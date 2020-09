La confiance des Québécois en baisse pendant l'été, selon un sondage

La satisfaction envers la gestion de la crise de la COVID-19 par le gouvernement de François Legault est celle qui s’est le plus effritée, mais elle se situe toujours à un niveau plus élevé que la satisfaction à l’égard de la réponse fédérale.

Les répondants se sont également dits légèrement moins enclins à respecter les lois, même si une vaste majorité reste favorable aux mesures gouvernementales et se dit prête à s’y conformer. Ceux qui remettent en question la science et les règles ne constituent qu’une «minorité bruyante», selon l’institut.

L’Institut de la confiance dans les organisations se présente comme un think tank sans but lucratif et indépendant politiquement et financièrement.