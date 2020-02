Bâillon: le PLQ demande que François Paradis mette son pied à terre

En mêlée de presse vendredi, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, a dit souhaiter que le président Paradis - le représentant du pouvoir législatif et défenseur de tous les députés - mette son pied à terre.

Les partis d’opposition en ont ras le bol: ils demandent au président de l’Assemblée nationale, François Paradis, d’intervenir et de faire respecter le rôle des parlementaires.

“Je pense que M. Paradis doit exercer un leadership là-dessus”, a-t-il déclaré.

“Il doit absolument être saisi de certains des propos du premier ministre. (...) Son rôle, c’est de défendre l’Assemblée nationale. (...) Je pense qu’un moment donné, ce ne serait pas mauvais qu’il s’exprime là-dessus”, a-t-il ajouté.

Le premier ministre François Legault clame depuis des mois que ses ministres passent trop d’heures en commission parlementaire pour défendre leurs projets de loi. Jeudi, il a laissé échapper que les députés perdaient leur temps.

À l’inverse, les partis d’opposition dénoncent la “tendance lourde” de ce gouvernement d’adopter des projets de loi à toute vapeur, en coupant court aux débats qui servent souvent à les améliorer. Le travail des députés d’opposition s’en trouve ainsi dévalorisé, disent-ils.

“On a un gouvernement qui considère que le Québec, c’est une business dont ils sont les PDG. Quand ils trouvent qu’une commission parlementaire dure trop longtemps, ils ferment la shop”, a lancé le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

Il a rappelé que l’Assemblée nationale n’est pas une “monarchie élective” et que le premier ministre Legault n’a pas à être “dérangé” ou “indisposé” par le parlement. “Rendu là, on peut annuler la période des questions et fermer le parlement si ça le dérange tant que ça!”