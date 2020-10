La rappeuse trans montréalaise Backxwash remporte le Polaris

La rappeuse trans montréalaise Backxwash a remporté le prix de musique Polaris pour le meilleur album canadien.

L’artiste née en Zambie obtient ainsi la reconnaissance pour son travail sur son plus récent album, «God Has Nothing to do With This Leave Him Out of It».

Backxwash, nom de scène d’Ashanti Mutinta, marie des éléments gothiques de rap et de métal avec ses propres expériences avec la foi, la famille et son identité queer.

Son album comporte des échantillons déformés de Black Sabbath, Led Zeppelin et «In Heaven», une pièce tirée du film de David Lynch «Eraserhead».

EN VIDÉO: Backxwash remporte le prix Polaris