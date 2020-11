Contre-productif de dire à quelqu'un qu'il a tort?

L’origine de la rumeur

Dans une étude sur la communication politique et les fausses perceptions parue en 2010, deux chercheurs américains avaient résumé cette idée sous le nom d’effet rebond, ou effet boomerang (backfire effect), et ils étaient allés encore plus loin. Leur argument n’était pas seulement que de démontrer à quelqu’un qu’il a tort ne suffit pas à le faire changer d’avis. Leur argument était que d’être contredit de cette façon peut le pousser à se rebiffer et à adopter un contre-discours hostile, qui renforce encore plus ses croyances erronées.