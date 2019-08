La marque Baby Phat reviendra nous hanter

A post shared by Baby Phat (@babyphat) on Aug 19, 2019 at 2:14pm PDT

View this post on Instagram

En entrevue avec The Cut, Simmons se dit persuadée que Baby Phat ne disparaîtra pas de sitôt et pourrait bien rester sur les présentoirs de manière permanente, et passer à la postérité comme la célèbre marque Chanel. Le site de nouvelles dépeint toutefois un portrait peu flatteur de la femme de 44 ans, parfois vulgaire. Il est par ailleurs expliqué dans l’article que ses motivations pour relancer sa ligne, outre celles de faire un coup d’argent et de retrouver la gloire, restent floues.